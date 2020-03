Adama Bictogo appelle les leaders politiques à l’union sacrée dans la lutte contre coronavirus en Côte d’Ivoire

Adama Bictogo était le 29 mars 2020 à Agboville où il a appelé les leaders politiques à l’union sacrée dans la lutte contre coronavirus en Côte d’Ivoire.

« Je ne suis pas ici pour faire la politique. Je ne suis pas venu rencontrer les militants du Rhdp. Je suis venu rencontré mes parents d’Agboville. Je suis venu parce que l’heure est grave et que nous nous devons d’être solidaire. Je suis venu à la suite du gouvernement vous apporter mon soutien. Nos populations doivent sentir que nous sommes là pour elles à tous moments », a lancé Adama Bictogo dimanche le 29 mars 2020 depuis Agboville.

Avant d’ajouter, « cette maladie nous impose d’être solidaire. Il n’y a pas de place pour les actes isolés et politiques. Il n’y a pas de place pour l’orgueil et les calculs politiques en cette période. Il faut être solidaire tout simplement. Et je suis là, en tant que fils d’Agboville, pour apporter ma solidarité à mes parents».

Avant d’appeler les leaders politiques à l’union sacrée face au Coronavirus, « D’ici, je lance un appel à mes frères Georges Armand Ouégnin, Maurice Kakou Guikahué, Simone Gbagbo, Affi N’guessan et tous les autres à observer, à mener bataille ensemble loin de la politique contre cet adversaire qui nous menace tous. Il est temps qu’on arrête tout pour nos populations. Le temps est venu pour que cessent toutes nos querelles et nos divergence pour réfléchir ensemble afin de venir à bout de cette maladie. L’heure est grave, et cette situation est plus importante que ce qui nous divise ».

