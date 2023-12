ADAMA BICTOGO CLÔTURE LA SESSION PARLEMENTAIRE 2023 AVEC UN APPEL PATRIOTIQUE À LA RÉUSSITE DE LA CAN

Le Président du Parlement ivoirien, SEM Adama Bictogo, a clôturé la Deuxième Session Ordinaire 2023, lors d’une cérémonie solennelle à l’Assemblée nationale, ce vendredi 29 décembre 2023. Son discours a été riche en bilans, reconnaissances institutionnelles et appel patriotique pour la réussite de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en Côte d’Ivoire.

Le discours a été marqué par une reconnaissance institutionnelle. SEM Bictogo a salué la solidarité entre les institutions, félicitant notamment la Présidente du Sénat, Madame Kandia Camara, pour son rôle historique en tant que première femme à occuper cette fonction.

“Madame la Présidente, chère sœur, étant la première femme à occuper la présidence du Sénat en Côte d’Ivoire, vous ouvrez un nouveau chapitre de la vie Institutionnelle et parlementaire Ivoirien. Il me plaît à cet effet de vous exprimer mes vives félicitations et vous souhaiter mes vœux sincères de réussite dans cette mission exaltante”, a déclaré le Président de l’Assemblée Nationale de Côte d’Ivoire.

Appel à un cessez-le-feu

Le Président a également souligné l’engagement démocratique du pays lors des élections locales partielles, saluant la tranquillité sociale actuelle.

Il a appelé à la poursuite du dialogue et du règlement pacifique des différends, citant la crise russo-ukrainienne et le conflit israélo-palestinien comme des exemples illustrant la nécessité de privilégier la paix.

« Dans la droite ligne de la position officielle de l’État ivoirien, j’en appelle à un cessez-le-feu et à l’ouverture de couloirs humanitaires à Gaza », a appelé le PAN, face à la situation humanitaire plus que préoccupante, qui prévaut dans cette région du monde.

Aussi, a-t-il évoqué la question environnementale qui constitue “une préoccupation mondiale”, rappelant la participation de la Côte d’Ivoire à la COP 28. “Nous avons renouvelé notre engagement pour la mise en œuvre des projets liés à l’adaptation aux changements climatiques.”

Bilans et appel patriotique

Sur le plan législatif, SEM Bictogo a dressé un bilan de la session, mettant en avant l’adoption de 16 textes, dont des lois budgétaires et des réformes majeures telles que le financement des partis politiques et l’exercice de la médecine.

“Cette session parlementaire qui n’a duré que trois (03) mois a donné lieu à une importante production législative, a-t-il rappelé. Ce sont autant de textes qui traduisent les efforts de réformes engagées par l’équipe gouvernementale sous l’impulsion de Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d’Ivoire.”

Un appel patriotique a conclu le discours, soulignant l’importance de la mobilisation pour la réussite de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023, organisée en Côte d’Ivoire.

“Je voudrais lancer un appel patriotique à l’ensemble de nos concitoyens pour que nous soyons tous en mission en portant la responsabilité collective de la réussite de la plus belle Coupe d’Afrique des Nations jamais organisée en Afrique”, a conclu le PAN Bictogo.