Addis-Abeba: un mini-sommet sur la situation sécuritaire en RDC

Un mini-sommet extraordinaire sur la sitiuation sécuritaire en République Démocratique du Congo (RDC), s’est tenu à Addis-Abeba, en Éthiopie, ce vendredi, en présence de plusieurs chefs d’Etat dont le président congolais Félix Tshisekedi. Les discussions de ce sommet ont tourné autour du dialogue avec le Rwanda, la cessation des hostilités et le retrait du M23 des zones occupées.

Le M23 appelé à cesser immédiatement ses hostilités en RDC

Lors du mini-sommet extraordinaire, qui s’est tenu ce vendredi, à Addis-Abeba, plusieurs questions clés ont été abordées. Parmi celles-ci, la priorité a été accordée au rétablissement d’un dialogue constructif et réconciliateur entre la RDC et le Rwanda, visant à apaiser les tensions et à favoriser la coopération régionale. De plus, un appel clair a été lancé pour la cessation immédiate des hostilités, afin de mettre un terme aux souffrances des populations affectées par les conflits armés dans la région.

Une autre mesure importante discutée lors du sommet a été le retrait immédiat du M23 des zones qu’il occupe en RDC. Ce mouvement rebelle a longtemps été une source de troubles et d’instabilité dans l’est du pays, et son cantonnement a été envisagé comme une étape vers la restauration de la paix et de la stabilité dans la région.

Outre sa participation au mini-sommet, le Président Tshisekedi a également pris part à d’autres événements d’importance régionale. Il a notamment assisté au 37ème sommet de l’Union africaine, où les questions de paix et de sécurité ont été discutées en profondeur. De plus, sa présence au Conseil de Paix et Sécurité de l’UA (CPS) souligne l’engagement continu de la RDC envers la promotion de la stabilité et de la sécurité sur le continent africain.