Adhésion de l’Ukraine à l’UE: «Je suis convaincue que vous pouvez atteindre votre but», déclare Ursula von der Leyen

C’était le moment-clé de sa visite surprise en Ukraine, Ursula von der Leyen s’est adressée au Parlement ukrainien pour féliciter les législateurs des réformes entreprises afin de se conformer au cahier des charges en vue de l’adhésion de l’Ukraine à l’UE, rapporte notre correspondante à Kiev, Emmanuelle Chaze.

La présidente de la Commission européenne s’est même montrée très optimiste sur le calendrier. « Je suis convaincue que vous pouvez atteindre votre but, et que la décision historique d’entamer les négociations sur le processus d’accession peut être prise cette année », a assuré la présidente de la Commission. « Vous avez franchi de nombreuses étapes, a ensore déclaré Ursula von der Leyen à M. Zelensky. Vous avez réformé votre système judiciaire. Vous avez réduit le pouvoir des oligarques. Vous vous êtes attaqués au blanchiment d’argent et à bien d’autres choses encore ».

Ce discours a également été l’occasion pour Ursula von der Leyen de faire publiquement un mea culpa au sujet des décennies de complaisance de la part de l’Europe à l’égard de Moscou. « Pendant trop longtemps, beaucoup en Europe pensaient qu’on pouvait échanger avec la Russie et l’intégrer à l’ordre de sécurité européen, mais ça n’a pas marché (…) Nous ne répéterons pas les erreurs de 2014. »

La présidente de la Commission Européenne a également confirmé le 12e volet des sanctions qui seront implémentées par Bruxelles cette semaine à l’encontre de la Russie. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est félicité du chemin parcouru qu’il qualifie de « colossal » en termes de réformes.

La Commission doit rendre le 8 novembre – dans quatre jours – son rapport sur l’état des progrès réalisés par l’Ukraine, la Moldavie et la Géorgie, et se prononcer sur l’ouverture ou non de négociations d’adhésion, avant que les Vingt-Sept se saisissent de la question lors d’un sommet à Bruxelles à la mi-décembre.

L’UE prévoit également un paquet d’aides à long terme en soutien à l’Ukraine de 50 milliards d’euros, avec 33 milliards d’euros de prêts et 17 milliards d’euros de subventions – même si la révision du budget européen pour le financer suscite de fortes divisions entre États membres.