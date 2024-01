Adjoint au chef d’établissement : Les inscriptions se poursuivent

Démarrées depuis le lundi 4 décembre 2023, les inscriptions au concours d’adjoint au chef d’établissement se poursuivent jusqu’au vendredi 2 février 2024, selon le calendrier rendu public par la direction des examens et concours (Deco).

Le dossier de candidature comporte entre autres ; une lettre de motivation signée par le candidat adressé au Ministre de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation qui sera prise en compte lors des épreuves d’entretien ; un curriculum vitae détaillé, certifié sincère et signé par le candidat ; une copie de l’arrêté de nomination ou de la décision d’attente dans le dernier grade et une copie de l’arrêté de nomination dans l’ancien grade pour le professeur de collège promu professeur de lycée.

Le dossier comprend également un original de l’extrait d’acte de naissance de moins d’un (1) an ; un original de l’extrait du casier judiciaire de moins de six (6) mois ; une photocopie de la carte nationale d’identité, de la première page du passeport biométrique ou de l’attestation d’identité en cours de validité et un reçu individuel des droits du concours (10.000 Fcfa).

Par ailleurs, le dépôt des dossiers de candidature se fait du lundi 4 décembre au vendredi 9 février 2024. La liste des candidats autorisés à concourir sera mise en ligne le mercredi 28 février 2024.

En outre, les épreuves écrites se dérouleront le samedi 9 mars et les résultats de la première admissibilité le vendredi 29 mars 2024. Ensuite les épreuves d’entretien se dérouleront le samedi 13 avril et les résultats de la deuxième admissibilité seront connus le jeudi 25 avril 2024.