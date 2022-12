ADZOPE : COURS POLITIQUE DE GBAGBO,

À Adzopé, encore une fois, Mon Grand Maître, SEM GBAGBO a fait montre de clairvoyance politique, démontrant sa supériorité sur l’ensemble des hommes et femmes politiques que compte notre pays.

Sa grandeur réside dans sa capacité à trouver dans la conscience du peuple, le point d’équilibre des justes audaces et des nécessaires habilités. En lui, point de réaction haineuse.

Jamais plus admirable combinaison d’habileté et d’audace, de sagesse et d’héroïsme n’illustrent ses pensées et ses actions. Il est un homme politique exceptionnel, d’une intelligence éprise de réalisme, qui se plaît à détruire les faux-semblants, à ridiculiser les idées toutes faites. Il déteste les grands mots et les formules creuses.

SEM GBAGBO témoigne d’une force d’âme, d’une persévérance qui lui a permis de construire la démocratie, de rendre notre économie plus dynamique, d’engager le pays sur la voix de la prospérité.

J’entends par force d’âme, l’homme qui n’a ni haine, ni colère, ni envie, ni indignation à l’égard de personne, qui ne méprise personne et n’a aucun orgueil.

Il estime que tout ce qu’un homme pense être un mal ou un obstacle, tout ce qui semble immoral, odieux, injuste et vil à un homme ne lui paraît tel, que parce qu’il conçoit la réalité d’une façon trouble, confuse et mutilée. C’est pourquoi, en ce qui le concerne, il s’efforce avant tout de concevoir les choses telles qu’elles sont en elles-mêmes, de bien agir et d’être toujours dans la joie, en mettant au premier plan le fait que ce qui nous arrive s’harmonise avec nous.

En l’écoutant attentivement, encore une fois à cet autre rendez-vous de cours politique, je me suis rendu compte que ses adversaires, quels qu’ils soient et où qu’ils se trouvent, sont pleins d’illusions en espérant le vaincre. Rien qu’en l’apercevant, ils tombent à la renverse.

Tous les leaders politiques de notre pays sont pris de peur dès qu’ils doivent l’affronter.

Simplement parce que les calomnies, les complots et autres intrigues n’ont pas prise sur lui, pas plus que les médisances ou les injures gratuites.

Les attaques en bas de la ceinture dont ils sont maîtres n’ont pas sur lui plus d’ effet que la paille. On ne peut pas le faire abdiquer à coups de mensonges, encore moins l’ébranler à coups d’intimidations.

En clair, il sait rester indifférent aux sifflements de ses adversaires.

Par ses idées, rien que par ses idées, bien construites, bien agencées, bien pertinentes pour le bien-être de ses concitoyens, il neutralise ses adversaires et, leur fait mordre la poussière.

Avec lui, en 2025, notre pays replongera dans la tranquillité et, amorcera son développement durable.

Dieu aime Gbagbo !

