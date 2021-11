« Affaire 3000 docteurs non recrutés » : un déploiement massif de la police dans les rues du plateau, des docteurs interpellés

Des membres du collectif des docteurs non recrutés ont été interpellés ce mercredi lors d’une manifestation dans les rues du plateau par un déploiement impressionnant de la police.

Après avoir crié leur indignation le jeudi 21 octobre 2021, face aux résultats affichés par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique sur les auditions pour les recrutements de docteurs et assistants, le Collectif des Docteurs non recrutés de Côte d’Ivoire (CDNR-CI) annonce aujourd’hui, une marche pour remettre leurs préoccupations au Président de la République, Alassane Ouattara mais ont très vite été arrêté par les force de l’ordre.

Rappelons que le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique, le Pr. Adama Diawara a reçu à son cabinet, le mardi 02 novembre 2021, des membres du Collectif des « Docteurs non recrutés ».

Le ministre Adama Diawara a saisi l’occasion pour annoncer une rencontre le jeudi 04 novembre 2021, à l’Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody avec le Collectif des 3000 docteurs qui appelle à la prise d’un décret spécial du président Alassane Ouattara pour leur recrutement dans les universités publiques.

