Les Chefs de l’Ifou n’ont pas soutenu un 3ème mandat du président Ouattara à l’élection présidentielle du 31 octobre. Voici les faits telques rapportés.

La chefferie garant des us et coutumes. Un chef est apolitique car un village regorge toutes les obédiences politiques. “Ils nous ont trompé mon fils” s’est confié un chef de Prikro. Le candidat du rhdp décédé et inhumé le vendredi 17 juillet dernier, le maire rhdp de Prikro Kouakou Antoine Ekra et Awassa(celui qui a versé du sang humain devant la résidence du président du PDCI-RDA)en complicité avec le chef de Serebou pro rhdp entament une campagne pour convaincre le collège des chefs de la présentation des condoléances du département à la famille Gon Coulibaly. Une fois le véhicule transportant les chefs à Abidjan, direction est prise pour la mairie d’Attecoube.

《Apres la cérémonie, ils nous ont pris photos et on apprend que nous soutenons une quelconque candidature…》ajoute le chef.

A la suite de cette forfaiture ,le rhdp a annoncé toujours dans un esprit de propagande, à travers les réseaux sociaux et autres presses de la case en ruine l’adhésion des chefs de l’iffou à un projet de 3ème mandat.

Sapel MONE

