Affaire Apoutchou National: Mareshal Zongo donne des conseils à Bleu Brigitte

Mareshal Zongo, célèbre comédien ivoirien, a pris part à la controverse suscitée par Brigitte Bleu au sujet de la paternité de son fils. Dans un live diffusé sur sa page Facebook ce mardi, le complice de Tao s’est directement adressé à la mère d’Apoutchou National.

La comédienne ivoirienne, Brigitte Bleu, a secoué les réseaux sociaux avec ses déclarations inattendues lors du concert de son fils, Apoutchou National, au Palais de la culture Bernard B Dadié de Treichville le samedi 6 janvier, dans la salle Anoumabo. Ses propos sur l’identité du père de l’influenceur devenu chanteur ont suscité un fort mécontentement parmi de nombreux internautes.

Après l’intervention de l’activiste ivoirienne Natogoma Bamba et du frère cadet du père d’Apoutchou National, Dimba Konaté, c’est au tour du comédien Mareshal Zongo de se joindre au débat. En direct ce 9 janvier, il a partagé son point de vue sur la question et a adressé des conseils sincères à sa collègue, Brigitte Bleu. En effet, il a exprimé : « Je souhaite réagir à la déclaration de Brigitte Bleu pour souligner un point crucial. En tant que collègue et ami de Brigitte Bleu, ainsi qu’ami du défunt père biologique d’Apoutchou National, je me sens concerné. Mon intention n’est pas de prendre parti pour l’un ou l’autre. »

De plus, il a ajouté : « Je réagis en tant que parent, ami, frère, mais aussi en tant qu’homme des médias, une figure publique, un défenseur de la paix. Chaque parent endure des épreuves pour permettre à son enfant de s’épanouir. Si par grâce divine, l’enfant réussit à se réaliser, la première réaction devrait être de remercier Dieu. Nous avons tous un passé, vécu des moments difficiles, mais une fois que la situation s’améliore, il est crucial d’oublier les querelles, les ressentiments passés, car Dieu t’a donné la victoire. Il ne faut pas ressasser ces choses. Selon moi, le concert d’Apoutchou National n’était pas l’endroit approprié pour exprimer de la rancœur. »

– Publicité-

Par ailleurs, Mareshal Zongo a souligné que les paroles de Brigitte Bleu devant une foule immense n’ont pas été bénéfiques ni pour Apoutchou National ni pour sa mère. Il a également partagé que, étant proche du père biologique de l’influenceur, ce dernier lui avait confié avoir un enfant avec une comédienne sans révéler l’identité de Brigitte Bleu.

Néanmoins, il a exprimé son soutien à la comédienne pour avoir lutté pour son fils, aujourd’hui devenu une figure influente en Côte d’Ivoire. De plus, Mareshal Zongo a félicité Apoutchou National pour le succès retentissant de son premier concert, malgré les nombreuses critiques. Il a conclu en remerciant tous les acteurs culturels qui ont soutenu le projet d’Apoutchou National, comme Le Molare et A’Salfo, et en soulignant la leçon exemplaire offerte à la jeunesse ivoirienne et africaine.