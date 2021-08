Affaire Boko haram: le Nigéria mise gros sur des avions pour en finir avec cette histoire

Les autorités du Nigéria ont décidé de mettre le paquet pour tenter d’en finir avec Boko Haram. Selon les informations, le pays africains envisage s’offrir des avions multirôles M-346 pour intensifier la lutte contre les terroristes, les bandits

Le Nigéria est en proie à la secte Islamiste de Boko Haram dans sa partie nord depuis plusieurs années. Aussi, le pays doit faire face à des attaques de bandits armés et les sécessionnistes violents. Pour tenter de mettre fin à ce fou tout, les autorités ont investi dans l’armement ces dernières années. On pense que la recherche d’armes plus sophistiquées changerait la donne dans l’application de la sécurité et de la paix dans le pays le plus peuplé du continent.

Après donc avoir reçu six des 12 avions de combat super Tucano A-29 des États-Unis le pays a passé commande d’un ensemble de chasseurs sophistiqués américains, selon les médias. En effet, selon plusieurs sources le Nigeria qui a également acquis des bombardiers JF17 du Pakistan, a de nouveau donné son accord pour l’achat de 24 avions multirôles M-346 pour le remplacement des Alpha Jets en tant que combattants de première ligne.

Le Nigeria, dans les années 1980, a acquis deux douzaines d’avions d’entraînement avancés et d’Alpha Jet biplace de soutien tactique, co-fabriqués par Dassault en France et Dornier en Allemagne. Apparemment, les jets Alpha ne sont plus assez standard pour résister à la résilience des combattants et des terroristes, ayant été victimes d’attaques faciles ces derniers temps. De nombreux Alpha Jets ont été perdus lors d’opérations, notamment en mars et juillet 2021.

Le directeur de la défense pour les affaires de l’armée de l’air, Ashibel Utsu, a dévoilé le projet d’achat de l’avion de chasse bimoteur lors d’un documentaire diffusé le 26 août 2021 sur l’expansion de la flotte de l’armée de l’air. Un contrat pour la livraison des 12 premiers des 24 jets M-346 avait été conclu avec Yakolev Design Bureau et le co-constructeur italien Alenia Aermacchi.

Melv Le Sage

