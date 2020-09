Affaire Cadres chrétiens catholiques à la Cathédrale : le Père BASILE DIANÉ exhorte les envoyés du RHDP à se repentir avant qu’il ne soit trop tard

La réponse du ministre Kobenan Kouassi Adjoumani, porte parole principal du RHDP au Cardinal Jean-Pierre Kutwa continue de faire couler de l’encre et de la salive. Pour le Père BASILE DIANÉ , les envoyés du RHDP doivent se repentir avant qu’il ne soit trop tard.

Dans un post sur les réseaux sociaux, le samedi 5 Septembre 2020, le Père BASILE DIANÉ a exhorté les Cadres chrétiens catholiques venus répondre au Cardinal Jean-Pierre Kutwa à se repentir avant que la mort ne les frappe tous.

“Le fait de suivre un leader politique et défendre ses causes, même les plus ubuesques, ne doit pas, à un moment donné, détruire notre raison et notre capacité de discernement. Même au temps de Félix Houphouët Boigny, de regrettée mémoire, face à des prises de position souvent dures et plus virulentes envers lui de la part du Cardinal Yago (paix à son âme), personne n’a osé commettre une telle forfaiture doublée d’une sorte de cynisme et d’ignominie. Vouloir venir affronter et livrer le Cardinal Kutwa qui s’exprime d’ailleurs rarement, habillé dans ses attributs Cardinalistes, rouge pur-sang, qui traduit sa détermination à mourir pour la vérité, est un acte de parjure qui déshonore les auteurs, les co-auteurs et les commanditaires. Je leur demande de se repentir avant qu’il ne soit trop tard. Et cela, je le dis parce que je suis prêtre, je suis un père et aussi au nom de la communion fraternelle. La mise en scène d’hier (mardi 2 septembre Ndrl) est insupportable pour tout homme lucide et avisé. Où allons-nous ? Pourquoi sommes-nous tombés si bas ? Au nom de quoi ? Au nom de la politique ? De l’argent ? De la préservation d’un poste ? Tout cela passera mais la Côte d’Ivoire restera. C’est au nom de cette Côte d’Ivoire que le Cardinal a su peser les mots pour faire prendre conscience du péril qui guette la Côte d’Ivoire”, a-t-il affirmé .

Sapel MONE

