Affaire Claudy Siar déscendant d’esclaves: voici sa reponse au RHDP

JE NE DÉCOLÈRE PAS APRÈS QUE DES INDIVIDUS AIENT INSULTÉ NOS ANCÊTRES EN ME TRAITANT D’ESCLAVE ANTILLAIS !

Ils sont minoritaires mais le phénomène de xénophobie est suffisamment présent aujourd’hui pour le dénoncer. J’ai décidé de répondre à un internaute qui n’en est pas à sa première attaque…



LE SAVOIR EST UNE ARME ET IL DOIT ÊTRE PARTAGÉ…

Mr Moussa Ouattara !!

Je vais te donner une leçon d’histoire. Le panafricanisme est né dans la caraïbe… pas en Afrique.

Le premier congrès panafricain a été organisé à Londres en 1900 par des caraïbeens (donc des antillais), des afro-américains ! Le panafricanisme n’arrive que bien plus tard en Afrique. Au début du 20eme siècle les guerres coloniales ne sont pas terminées et la notion de fraternité entre afros ( que l’on doit à l’enseignement afrocentrique initié par le Pr Dubois …nom bien français) n’existe pas encore sur le Continent.

Oui le panafricanisme est né de ces gens, les miens, les vôtres, ces descendants d’esclaves déportés que tes insignifiants amis et toi appelés «Esclaves Antillais »!

Si tu n’es pas trop ignare ( ce dont je doute au regard du niveau et contenu de ton commentaire) saches que bon nombre de panafricanistes « célèbres » ont des papiers français ! Voilà pourquoi ils peuvent circuler. Ils auraient torts de s’en priver.

Un jour, l’histoire retiendra, que toi et tes xénophobes de potes avez sans honte traité une personne d’ESCLAVE ANTILLAIS…

Vous le paierez un jour! Au nom de nos ancêtres communs, suppliciés, vous le paierez !

Insulter la mémoire des esclaves, vos parents et ancêtres relève d’une aliénation mentale purulente ! C’est à cause de gens comme vous que l’émancipation semble inaccessible !

Vous m’inventez une déclaration à l’endroit de votre président …alors que c’est faux et vous pouviez le vérifier en découvrant la vidéo incriminée ! Allez-y , continuez de me traiter D’ESCLAVE ANTILLAIS ! Du courage de mes ancêtres humiliés mais digne, je suis fier !

Qu’ils aient été courageux ou peureux, TOUS LES ESCLAVES ÉTAIENT DES VICTIMES !

Comment pouvez-vous, toi et tes xénophobes vous faire respecter aujourd’hui quand vous n’êtes même pas capable de respecter vos ancêtres !?? Bande de minables.

Mr Moussa Ouattara, si par hasard tu reconnaissais ton erreur, tes attaques répétées et ciblées, je serais le premier à fraterniser avec toi…

Source : Claudy Siar

