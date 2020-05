Affaire coup d’état manqué : Le Capitaine Souleymane Zebret sort de son silence et fait de graves révélations à visage découvert

INTERVIEW EXCLUSIVE À VISAGE DÉCOUVERT DU CAPITAINE ZÉBRET SOULEYMANE ACCUSÉ DE COMPLICITÉ DE COUP D’ÉTAT IMAGINAIRE

Les mensonges d’Adou Richard et de Dramane mis à nue par un des accusés du coup d’État imaginaire attribué à Guillaume Soro.

Le Capitaine Souleymane Zebret cité hier dans la conférence de presse du Procureur Adou Richard vient de livrer des secrets d’État dans une interview exclusive faite par le professeur Franklin Nyamsi Wa Kamerun.

Quelques points saillants de son intervention :

1) Pendant la crise pst-électorale de 2010, c’est lui, le Capitaine Zébret qui a été chargé de l’achat des armes et des véhicules ayant servi à combattre les FDS.

2) Ces véhicules et armes ont été achetés dans trois pays de la sous région, à savoir : Le Niger, le Mali et le Togo.

3) L’argent pour l’achat de armes et véhicules a été viré par Birahima Téné Ouattara dit Photocopie, petit frère de Dramane Ouattara. Il a en sa possession des copies des différents virements qui lui ont été faits sur son compte.

4) Le domicile de Soul to Soul a servi de centre de transit pour l’acheminement des armes au Golf Hôtel. Le Président Ouattara, Photocopie, le Général Bakayoko Soumaïla et Guillaume Soro le savaient.5) 5) Le Capitaine Zébret soutient avoir donné tous ces détails lors de son audition en 2017, non seulement à la Brigade de recherche, mais aussi devant le Procureur général. Il s’étonne donc qu’Adou Richard dise qu’il a nié les faits et le met au défi de publier les PV de ses dépositions.

6) Sur les armes prétendument trouvées au domicile de Soro Guillaume, il en rigole et ajoute que la sécurité de Guillaume Soro, ancien Premier ministre et Président de l’Assemblée nationale (20 militaires) avait une dotation.

Les armes de 20 militaires ne peuvent pas renverser un gouvernement dans un pays comme la Côte d’Ivoire. Il ajoute aussi que la dotation de la sécurité de Guillaume Soro n’atteint pas le nombre d’armes dévoilé par le procureur. Ce qui pour lui laisse penser qu’elle a été volontairement grossie. Les véhicules saisis au siège de GPS servaient aux soldats de la garde rapprochée et il précise qu’on n’a pas besoin de 16 véhicules pour transporter 50 armes.

7) Le Capitaine Zébret nie toute cette histoire de coup d’État d’autant plus qu’ils (GPS) peuvent descendre le rhdp dans les urnes en octobre prochain, vu leur avancée sur le terrain. Ils n’ont pas mené tous ces combats depuis les années 2000 pour venir faire un coup d’État en 2020 alors qu’il y a d’autres moyens comme les urnes pour battre le rhdp.

