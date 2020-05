Affaire d’achat de la résidence de Soro Guillaume: La réponse du Ministre Adama KONE au journal Nouveau Réveil

Monsieur le Directeurde publication,

Je viens par la présente, demander qu’il vous plaise, faire droit à ma volonté d’exercer mon droit de réponseconformément aux articles 64 à 68 de la loi N°2017-867 du 27 Décembre 2017 portant régime juridique de la presse en Côte d’Ivoire.

En effet, dans votre parution N°5458 du mardi 5 Mai 2020, après une annonce à la une de votre quotidien, un article signé de Monsieur BATHE KOUASSI à la page 5, indique ceci : « ……le juge CISSE a refusé catégoriquement de faire comparaitre l’ex DGA du Trésor, de 2005 à 2010, Monsieur Adama KONE, actuel Ministre auprès du Président de la République, chargé de l’économie et des finances dont la signature figure bel et bien sur les chèques ».

Cette assertion serait tirée des propos d’un avocat sur un plateau de télévision.

Ainsi, sans aucune prudence ni tentative de vérification d’une telle information clairement attentatoire à mon honneur, ma réputation et ma dignité, votre journal s’en est fait l’écho.

Je conteste vivement ces allégations qui sont loin d’être conformes à la réalité et aux règles comptables de base.

Je voudrais vous faire savoir que le DGA n’a aucune accréditation sur les comptes de l’Etat. Il ne peut, sous aucun prétexte, signer les chèques et autres éléments de paiement. Je ne vois donc pas, de quelle manière, le DGA de l’époque, que j’étais, a pu « bel et bien » signer les chèques auxquels vous faites allusion.

En tout état de cause, votre journal que je continue de considérer comme sérieux malgré un tel dérapage, avait et a encore toute latitude et possibilité de vérifier les copies des chèques aussi bien auprès des services du Trésor Public que des Institutions bancaires par lesquelles les transactions évoquées ont eu lieu.

Face à la non observation de cette exigence minimale d’investigation et d’équilibre de l’information, je crois fermement à une volonté délibérée de votre journal de me salir et de porter atteinte à mon honneur, ma réputation et ma dignité.

Dès lors, j’exige que le Nouveau réveil diffuse l’intégralité de ma réponse dans les mêmes formes que l’article mensonger, ce, en vertu de l’article 66 de la loi portant régime juridique de la presse.

En vous remerciant pour l’attention que vous porterez à ma demande, je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur de publication, mes salutations distinguées.

Abidjan, le 08 mai 2020

ADAMA KONE

Ministre auprès du Président

de la République, chargé des

Affaires Economiques et Financières

