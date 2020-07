Affaire de 3ème mandat de Ouattara/ N’ZI N’DA Eliane au RHDP : “Savez vous ce que la constitution représente pour la CÔTE D’IVOIRE?”

L’honorable N’zi N’da Eliane députée de Bocanda et Vice-présidente du PDCI-RDA ramène la constitution aux farces vives du RHDP qui réclament un troisième mandat du Président Ouattara.

“Vous voulez la candidature du président ADO ? Et la constitution ? Savez vous ce que la constitution représente pour la CÔTE D’IVOIRE au conseil des nations ? La constitution est l’identité de la CÔTE D’IVOIRE,l’essence même de son existence en tant qu’État et en tant que Nation,et pour de simple Caprices certains ivoiriens veulent qu’elle soit violée ?

Et certains cadres et Élus de se pays appellent à la candidature du Président ADO en violation de cette constitution qui a été adoptée par toute la population ivoirienne. Certains militants même du RDR et RHDP proclament que cette candidature s’imposera aux ivoiriens. Ok pas de problème, mais supposons une élection sans tricherie accepterez vous votre défaite chers militants RHDP ? Parce qu’il n’y a plus de coalition,ni d’appel de Daoukro ni d’associations de pourcentage de différents partis politiques car c’est touts ces éléments qui ont donné le pouvoir au rdr pendant 10 ans” a-t-elle déclaré.

Pendant ce temps, Kandia Camara Ministre de l’éducation nationale , membres du directoire du RHDP affirme au cours d’une interview: ” Je demande au Président Ouattara de bien vouloir accepter sa candidature à l’élection présidentielle d’octobre 2020. Qu’il se fasse violence. Ce n’est pas se dédire…

La politique c’est la saine appréciation des réalités du moment surtout que

Nous avons des adversaires en face qui n’ont d’autres programmes que de venir au pouvoir et se venger “.

Sapel MONE

