Affaire direction du RHDP : enfin Adjoumani réagit

Kobenan Kouassi Adjoumani a annoncé le 23 septembre 2021 sa présence aux côtés de Kandia Camara, à la 76ème AG de l’ONU.

« Je suis arrivé ce mardi 21 septembre à New York, aux États Unis, pour prendre part aux assises de l’ONU, en ma qualité de Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural.

En Marge de ce sommet mondial, il est prévu une réunion de haut niveau sur les Systèmes Alimentaires qui a débuté ce jeudi 23 septembre et qui se poursuit jusqu’au vendredi 24 septembre » a révélé Kobenan Kouassi Adjoumani.

Et de poursuivre, « c’est dans ce cadre qu’aux côtés de la Cheffe de délégation ivoirienne, Madame Kandia Camara, Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Étrangères, de l’Intégration Africaine et de la Diaspora, je livrerai le message du Chef de l’Etat, SEM Alassane OUATTARA sur les systèmes alimentaires, à la tribune de l’ONU ».

« A la veille, j’ai accompagné Madame la Ministre d’Etat au siège de l’ONU, pour prendre part à une réunion de haut niveau autour du thème : « Réparations, injustice raciale et égalité pour les personnes d’ascendance africaine » a-t-il ajouté.

« S’en est suivie une série d’audiences avec les ministres des affaires étrangères du Rwanda et de l’Afrique du Sud et la Reine Maxima, Reine du Royaume des Pays-Bas, toujours en compagnie de Madame la Ministre d’Etat Kandia Camara » a conclu Kobenan Kouassi Adjoumani.

