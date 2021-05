Affaire Gor impliqués dans les violences d’hier: la réponse fracassante de Laurent Gbagbo

Les GOR seraient tenus pour responsables des événements récents en Côte d’Ivoire selon plusieurs commentaires sur les réseaux sociaux . L’ex Président ivoirien, Président du FPI, Laurent Gbagbo n’a pas tardé de répondre depuis la Haye.

“En Côte d’ivoire, nous sommes trop associés, trop interpénétrés, pour nous livrer à un jeu ridicule de la haine,” dit-il.

Pour rappel, 10 blessés et d’importants dégâts matériels, tel est le bilan officiel des violences enregistrées hier dans des communes d’Abidjan et dans des localités de l’intérieur du pays ce mercredi 19 mai 2021.Ces violences sont parties d’une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux et présentée comme montrant des Ivoiriens violentés par des Nigériens.En représailles, plusieurs personnes de nationalité nigérienne supposée ou avérée ont été attaquées principalement dans les commune d’Abobo et Yopougon. Selon le ministère de la Sécurité, 12 personnes ont également été interpellées suite à ces actes.

Sapel MONE

