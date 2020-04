Affaire Guillaume Soro n’a pas achevé ses études: Mamadou Traoré recadre les militants du RHDP

La réplique du professeur Mamadou Traoré aux militants du RHDP dans l’affaire » Guillaume Soro n’a pas achevé ses études ».

J’entends certains mendiants du Restaurant, qui pour certains, n’ont pu achever leurs études primaires ou même secondaires, pour d’autres qui sont encore en formation tandis que pour d’autres encore qui viennent de finir une partie de leurs études et qui sont à la recherche d’emploi, affirmer que Guillaume Soro, mon mentor, gagnerait a achever ses études universitaires avant de penser gouverner ce pays.

Pour eux, pour pouvoir gouverner un pays comme la Cote d’Ivoire, il faudrait être bardé de diplômes ou avoir un PHD, comme leur gourou. Une chose est sûre et certaine,cela n’est pas écrit dans la constitution. Je voudrais dire à ces mendiants du Restaurant que pour gouverner un pays, on n’a pas besoin d’être bardé de diplômes ou d’avoir un PHD. On a tout simplement besoin d’avoir un bon programme et une bonne expérience de la gestion de la vie et de la chose publique.

On a également besoin d’être un leader charismatique. On n’a pas besoin d’être un technocrate car en étant Chef d’État, on a les moyens de se faire accompagner par des technocrates de haut niveau. Et l’expérience de l’Afrique ,ces dernières années ,nous a démontré que les technocrates ont été de piètres gouvernants.

Et pour la gouverne de ces gueux du Restaurant, Guillaume Soro a achevé ses études universitaires en ce qui concerne le premier cycle de ses études universitaires. La licence en anglais qu’il a,est un diplôme de fin de cycle en faculté de lettres . À l’Université, si mes connaissances sont actualisées, il y a trois cycles de formation. Le premier cycle bouclé par la licence, le deuxième cycle bouclé par le master.A l’époque on parlait de DEA et le troisième cycle bouclé par le doctorat.

Pour leur gouverne, au temps où Guillaume Soro était étudiant, il n’y avait pas encore le système des LMD. Dans la faculté des lettres et sciences humaines où il était étudiant dans le département d’anglais, la licence qu’il a eu était largement suffisante pour qu’il aille enseigner comme professeur d’anglais au privé comme au public s’il l’avait voulu. L’obtention de la maîtrise était facultative. Par contre l’obtention de la maîtrise était obligatoire en faculté de droit et de science économique pour parachever le cycle de formation. Dire donc que Guillaume Soro n’a pas achevé sa formation, ses études universitaires parce qu’il serait titulaire d’une licence, c’est ignorer complètement comment fonctionnait à l’époque la faculté des lettres.

A ces ignorants qui ressassent à longueur de journée que Guillaume Soro n’aurait pas achevé ses études, je voudrais donc leur dire que ce n’est pas à lui qu’ils s’adressent en réalité. Sans le savoir peut-être, ils s’adressent à certains de leurs gourous au Restaurant qui n’ont effectivement pas achevé leurs études universitaires. Mais qui ,malgré cela,occupent de hautes fonctions dans leur Restaurant et dans le gouvernement. Et enfin, pour la gouverne de ces mendiants du Restaurant, Guillaume Soro a un MBA. Il comptait boucler son PHD à Harvard quand les jaloux et méchants du Restaurant ont fait annuler son visa pour les États-unis.

A ceux qui disent que Guillaume Soro est venu sur la scène politique sans avoir eu l’occasion d’exercer au public ou au privé une quelconque activité professionnelle, je voudrais également leur demander de regarder du côté des clients de leur Restaurant. Ils y verront beaucoup d’entre eux qui n’ont jamais eu à exercer une activité professionnelle avant de faire leur entrée au gouvernement.

Chers clients du Restaurant qui sont dans la situation que je viens de décrire en ce qui concerne les diplômes et l’expérience de la vie professionnelle, sachez ce que pensent de vous vos mendiants. Pour le moment, comme ils mangent ou comme ils guettent les restes de vos plats, ils se taisent. Mais lorsque demain, ils n’auront plus avec vous de quoi se mettre sous la dent, ils vous rappelleront à vous aussi que vous n’avez pas achevé vos études et que vous n’avez jamais travaillé de votre vie avant d’occuper une fonction ministérielle.

Comme le disent les ivoiriens tout près n’est pas loin. Attendons la chute des gens du Restaurant, suite à leur sanction aux urnes,pour voir et entendre les propos que leurs mendiants lanceront à leur endroit.

