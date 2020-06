Affaire Hamed Bakayoko parrain du trafic de drogue en Côte d’Ivoire : Aminata 24 défend “l’accusé”

Guerre de réponses médiatiques dans l’affaire Hamed Bakayoko parrain du trafic de drogue en Côte d’Ivoire.

Vice Media a publié hier dimanche 07 juin 2020 un article dans lequel il accuse le Premier Ministre intérimaire de parrainer un trafic illégal de drogue sur le sol ivoirien. Le média Aminata 24, RHDP, évoque une calomnie et defend l’accusé. AbidjanTV.Net vous rapporte fidèlement la réplique de “l’avocat”( Aminata 24 ) .

“Hamed BAKAYOKO,un homme d’État serein !

Notre Golden Boy national est rigoureux, loyal et honnête dans l’exercice de ses fonctions. Les gens ont beau le calomnier comme ils le font depuis qu’il est aux affaires avec des fantasmes de tout genre , l’Étoile d’État reste à la tâche. C’est un bon encaisseur et il reste digne en toute circonstance. Aux détracteurs de notre Champion : Il en faut plus pour avoir raison de lui. Pour l’instant, nous on est devant pour gérer les affaires plus importantes que les fictions journalistiques.”

Une chose est certaine, l’accusé n’a pas encore réagit, tous attendent de voir ce qui se passera les jours prochains.

Sapel MONE

