Affaire Laurent Gbagbo et Blé Goudé sont libres de tout mouvement: « C’est une victoire pour la paix en Côte d’Ivoire », Georges Ouégnin

Laurent Gbagbo et Blé Goudé sont libres de tout mouvement. Pour Georges-Armand Ouegnin, président de EDS, c’est une victoire pour la paix en Côte d’Ivoire.

A l’instar de l’immense majorité du valeureux Peuple Ivoirien et de tous les démocrates de par le monde, la plateforme politique »Ensemble pour la Démocratie et la Souveraineté »(EDS) se réjouit des mesures d’assouplissement des restrictions à la liberté de son référent politique le président Laurent GBAGBO et du Ministre Charles BLE GOUDE, innocents et acquittés par la Cour Penale Internationale (CPI).

Le Président Laurent GBAGBO qui soufflera en homme libre ses 75 bougies le 31 mai prochain, en véritable Artisan de Paix qu’il est, n’est animé d’aucun sentiment de haine ni de rancune.

Il reviendra très bientôt parmi nous et tendra la main à tous ses adversaires politiques, aux tenants actuels du pouvoir.

Seul compte pour lui l’intérêt Supérieur des Ivoiriens qui aspirent profondément à la Réconciliation Nationale pour une Paix durable en Côte d’Ivoire notre patrimoine commun…

Ce jeudi 28 mai 2020 est l’assurance d’un Avenir lumineux et Radieux pour les générations présentes et futures.

C’est l’occasion pour nous à EDS d’avoir une pensée pieuse pour nos illustres disparus, le Président Abdouramane Sangare et le Patriarche Bernard Dadié qui avaient prédit ce jour….

Grand Merci à tous ceux qui en Côte d’Ivoire et dans la diaspora ont cru à ce jour…Grand Merci à tous leurs avocats …Grand Merci aux juges qui ont dit le Droit…Gloire et Louange à DIEU qui est Amour, Justice et Vérité.

