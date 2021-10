Affaire légalisation de l’homosexualité en Côte d’ivoire: le député Tiemoko Antoine Assale met fin à l’intox

Pas de légalisation de l’homosexualité en Côte d’ivoire.

Dans l’impossibilité de répondre aux centaines de personnes qui m’interrogent “Inbox” sur un prétendu projet de loi portant légalisation de l’homosexualité qui serait actuellement sur la table des députés ivoiriens, je voudrais faire ici une réponse globale pour tout le monde.

Il n’y a aucun projet de loi de ce genre, actuellement, sur la table des députés de Côte d’Ivoire.

Il y a un projet de loi portant modification de certaines dispositions du code pénal de Côte d’Ivoire, et je vous en ai déjà parlé ici même.

Il se trouve que sur les sanctions contre les discriminations, un segment de mots “Orientation sexuelle” (article 256) dans l’énumération des types de discrimination, a prêté à confusion, au moment de la discussion en commission, devant le commissaire du gouvernement, le ministre de la justice.

A la suite des discussions devant la Commission des Affaires Générales et Institutionnelles (CAGI), présidée par l’honorable Abdoulaye Ben Méité, ce segment de mots “Orientation sexuelle”, a été retiré du texte soumis au vote.

Et le projet de loi a été adopté en commission, le jeudi 28 octobre.

Il n’y a donc aucun projet de loi portant légalisation de l’homosexualité, actuellement, sur la table des députés ivoiriens.

ASSALE TIEMOKO ANTOINE.

DÉPUTÉ DE LA NATION.

