Après que la CEDEAO ait officiellement reconnu le renversement du gouvernement de Mohamed Bazoum par un coup d’État militaire, Mamadou Traoré, proche de Soro Guillaume, est sorti du silence.

Mamadou Traoré, proche de Guillaume Soro, a vivement critiqué cette décision sur sa page Facebook le 14 décembre en déclarant : « Bazoum est fini. La CEDEAO a confirmé le renversement par un coup d’État festif et libérateur au Niger. » Cette réaction porte plusieurs significations. Elle exprime à la fois une satisfaction et une critique acerbe envers la CEDEAO. En effet, le proche de Soro Guillaume sous-entend que l’absence de certains dirigeants lors du sommet montre une reconnaissance partagée des limites et des contradictions internes de l’organisation.

De plus, il avance l’idée que tous les Africains de l’Ouest doivent réaliser la perte de crédibilité et de pouvoir significatif de la CEDEAO. Cette réaction explosive met en lumière un questionnement profond sur l’efficacité et la légitimité de l’organisation, révélant des tensions préexistantes dans la cohésion régionale.

Enfin, les répercussions de cette suspension sur le Niger restent à évaluer, mais il est clair que la capacité de la CEDEAO à maintenir la stabilité politique dans la région est sérieusement mise à l’épreuve.