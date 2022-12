Affaire Peter 007: voici les dits d’Affou Keita à Aicha Koné qui secoue la toile

Dans une vidéo publiée en direct sur les réseaux sociaux, le mercredi 14 décembre 2022, la chanteuse mandingue Affou Keita s’en est pris violemment à sa « mère » Aïcha Koné, dans l’affaire Peter 007.

« Maman Aïcha, si tu n’arrêtes pas, si je commence pour moi ici à Abidjan, je jure que tu vas quitter pour retourner en Guinée Conakry », a-t-elle menacé, relevant que le jour où Peter 007 a injurié le chef de l’Etat, elle a mis ses deux mains sur la tête et a coulé des larmes.

Dans cette affaire, Aïcha Koné avait plaidé pour la libération de Peter 007 en cette période de réconciliation nationale. Cette sortie de la diva de la musique ivoirienne n’a pas été du goût d’Affou Kéita qui estime que celle qu’elle considère comme sa maman, a manqué de respect au président Alassane Ouattara et lui a tenu des propos durs accompagnés de menaces.

Elle a demandé à la diva Aïcha Koné d’arrêter. « Tu nous emmerdes à la fin. Tu as fait croire à tout le monde que tu es malade, je m’en fous. Même si tu ne m’appelles plus, je m’en moque. À partir d’aujourd’hui, je bloque ton numéro. Tu me fais honte », a-t-elle ajouté. Et de mettre la mère de Tchaga en garde au cas où elle s’aviserait à manquer de respect à Alassane Ouattara : « C’est en ce moment que tu sauras que tu as mis au monde un enfant sauvage », a-t-elle menacé.

Et de terminer : « honte à toi ». Une sortie qui est en train de secouer la toile.

Melv

Comments

comments