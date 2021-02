Affaire Simone Gbgabo propose le divorce à Gbagbo : Michel Gbagbo réagit

La rumeur sur l’éventuelle proposition de divorce de Simone Gbagbo à l’ex Président ivoirien Laurent, son époux fait depuis hier, le tour des réseaux sociaux . Suite à cette publication par journal le Monde, Michel Gbagbo, le Fils aîné de l’ancien chef de l’Etat a voulu réagir.

Il s’agit là d’une information qui a été livrée par le quotidien ” Le monde “. Celle-ci stipule que Simone Ehivet Gbagbo, la compagne de toujours de l’ex Président de la république ivoirienne, Laurent Gbagbo lui aurait proposé le divorce en contrepartie du poste de présidente du Front Populaire ivoirien ( Fpi ). Une information du quotidien le monde qui n’a pas manqué enflammer la toile.

Après une vague de réactions sur le sujet brûlant, le fils de l’ex chef de l’Etat, Laurent Gbagbo a voulu à son tour réagir .

“Continuez d’entretenir les polémiques créées par les journaux occidentaux pour affaiblir la lutte. Mais Je vous comprends c’est la faîteau taux de chômage qui a pris une allure vertigineuse ces derniers temps. Quant à nous, Notre objectif qui est la souveraineté de la côte d’ivoire et de l’Afrique reste inchangé et nous serons au rendez-vous avec les fondateurs du FPI, les sympathisants et l’ensemble des militants au “sens noble” du terme. Ko un proche de Gbagbo a dit, pourquoi ce proche refuse qu’on mentionne son nom pour plus de crédibilité? Au passage laissez mon inbox en paix, je suis au combat pour endiguer l’avancée de la doctrine occidentale incarnée par M. Dramane Ouattara et faire triompher la vérité, pas pour des futilités nourries par des imbéciles aux fronts bas. Laurent Gbagbo est le LEADER incontesté et incontestable que nous suivons alors “sortons du milieu d’eux” et œuvrons tous pour que sa vision triomphe…” a-t-il confié sur sa page Facebook.

Sape MONE

Comments

comments