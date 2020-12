Affaire/ Soro guillaume averti les Ivoiriens en cette fin d’année sur un danger

En ces fins d’année, trop de choses bizarres sont à l’ordre du jour. ET cela est vraiment inquiétant pour tous ceux qui sont épris de la bonne information comme mes chères grandes lectrices (personnes)qui me sont fidèles.

En effet, depuis quelques jours une information circule sur la toile selon laquelle l’ancien secrétaire général de la fération estudiantine et scolaire de côte d’Ivoire monsieur Soro Guillaume est à l’origine d’une information qui vise à troubler la quiétude de chers concitoyens de la côte d’Ivoire.

Il est frauduleusement et irresponsablement écrit” le 22 décembre quelques chose de bizarre va arriver à la côte d’Ivoire et dans d’autres versions on dit la côte d’Ivoire va sombrer ou encore une surprise va arriver à la côte d’Ivoire”.

vraiment, au premier abord nous avons eu très peur car cette information n’est pas petite comme on l’aime le dire dans le folklore des habitants de la capitale économique, cela dit Abidjan.

Pire, surtout que nous sommes dans une période très sensible causée par l’élection présidentielle dont le champ lexical reste jusqu’à preuve du contraire la violence, la décapitation, les marches de contestation aboutissants à la destruction matérielle et arrestations des jeunes en cascade et bien d’autres choses qui seront à la une dans mes prochaines apparitions.

Pour finir, il faut retenir de cette information que c’est la promotion du mensonge ou de la fausse information donc n’accorder aucun crédit à cela. Pour cela, restez sans crainte et priez Dieu pour que cette année finisse en beauté.

