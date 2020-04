Affaire Soro: la CDRP Bédié demande au gouvernement de Ouattara de faire preuve pour une fois de responsabilité suite à la décision de la CADHP

En Côte d’Ivoire, la CDRP d’Henri Konan Bédié demande au gouvernement du Président Alassane Ouattara « de faire preuve, pour une fois, de responsabilité », suite à la CADHP dans l’affaire de Guillaume Soro. La déclaration a été envoyée aux médias ce lundi 27 avril 2020.

La Coalition pour la Démocratie la Réconciliation et la Paix (CDRP) et l’URD, ont pris connaissance de l’ordonnance du 22/04/2020 de la Cour Africaine des Droits de Homme et des Peuples, relative aux poursuites engagées par le Gouvernement ivoirien contre l’honorable député SORO Kigbafori Guillaume et certains de ses partisans, dont des élus et anciens ministres.

Les décisions contenues dans cette ordonnance sont:

1) la suspension de l’exécution du mandat d’arrêt contre Monsieur SORO Kigbafori Guillaume ;

2) la suspension de l‘exécution des mandats de dépôts contre ses partisans, détenus dans différentes prisons du territoire national et le rétablissement de leurs droits politiques et civils ;

3) la production par l’État de Côte d’Ivoire d’un rapport d’exécution dans un délai de trente jours (30) à partir de la date de signification des mesures de mise en œuvre des décisions de ladite ordonnance.

La Coalition pour la Démocratie, la Réconciliation et la Paix, et l’URD, qui, à maintes reprises, ont dénoncé la dégradation de la situation socio politique, en raison de transgressions de tous genres, perpétrées par le pouvoir RDHP Unifié à l’encontre de personnalités politiques de l’opposition, saluent cette décision de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.

a) les magistrats qui, en cette période difficile de pandémie due au coronavirus, ont pu statuer et dire le droit ;

b) les Conseils qui, en dépit de l’environnement politique hostile, ont fait preuve de professionnalisme, de persévérance et de pugnacité, pour atteindre ces résultats.

La Coalition pour la Démocratie, la Réconciliation et la Paix (CDRP) et l’URD, qui ont toujours dénoncé les dérives autocratiques du pouvoir RHDP Unifié, demandent au Gouvernement de faire preuve, pour une fois, de responsabilité, en se conformant aux décisions contenues dans cette ordonnance.

L’Etat de Côte D’Ivoire montrera, ainsi, qu’il respecte sa signature et ses engagements.

La CRDP et l’URD appellent toute l’opposition et le peuple de Côte d’Ivoire à soutenir cette ordonnance de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples pour le renforcement de la démocratie et de l’Etat de droit.

