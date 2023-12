Affaires maritimes : Serey Do Célestin prend officiellement fonction

Nommé ministre délégué auprès du ministre des Transports, chargé des Affaires maritimes, Dr Serey Do Célestin a pris officiellement fonction le vendredi 29 décembre 2023, avec le transfert des dossiers à lui confier par le ministre des Transports, Amadou Koné, rapporte le service de communication.

Le ministre Amadou Koné a félicité son proche collaborateur pour son retour au sein du gouvernement et ce, deux ans après pour conduire les affaires maritimes dont il a le secret. Pour lui, c’est une promotion bien méritée eu égard à la qualité du travail exécuté durant son passage au secrétariat chargé des Affaires maritimes.

Pour son retour au sein du gouvernement, Serey Do Célestin a exprimé sa gratitude au Président de la République, Alassane Ouattara, au Premier ministre Robert Beugré Mambé, pour la confiance placée en sa personne. Mais aussi et surtout, au ministre Amadou Koné, pour son soutien indéfectible. C’est pourquoi, Dr Serey Do s’est engagé à faire de la Côte d’Ivoire un hub sous-régional dans le secteur des affaires maritimes.

A noter que Serey Do Célestin est l’actuel président du conseil régional du Guemon.