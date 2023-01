Affi N’Guessan annonce une coalition entre le FPI et le RHDP

Le Président du Front populaire ivoirien ( FPI), l’ancien Premier ministre de Laurent Gbagbo, Pascal Affi N’Guessan a annoncé samedi à Abidjan que son parti conclura ” prochainement ” une alliance avec le Rassemblement des Houphoüetistes pour la démocratie et la paix ( RHDP), le parti au pouvoir en Côte d’Ivoire.

” L’émancipation, c’est aussi la rupture avec la solitude politique sclerosante au profit de nouvelles alliances fecondantes, dynamiques et émancipatrices qui permettent le plein développement de notre potentiel. C’est l’essence de l’alliance que nous allons conclure très prochainement avec le RHDP” a annoncé M. Affi au cours d’une cérémonie de présentation de vœux de nouvel an 2023 avec les militants de son parti.

” Une alliance ( avec le RHDP) pour dépasser nos antagonismes du passé et nous engager à œuvrer conjointement dans le respect de nos différences et de l’autonomie de chaque partie à la consolidation de la réconciliation nationale, au renforcement de la cohésion sociale, à la stabilité politique, à la promotion de la bonne gouvernance et au renforcement de la lutte contre la corruption, au développement économique et sociale de la Côte d’Ivoire”, a-t-il ajouté.

Poursuivant, M. Affi a expliqué que cette alliance avec le parti d’Alassane Ouattara permettra aussi de conclure des accords électoraux à l’occasion des consultations électorales de 2023 et de 2025 dans la dynamique d’une gestion conjointe de l’Etat.

” Elle nous permet d’apporter notre sensibilité particulière à l’action du gouvernement, de nous rendre utile à notre pays et de disposer d’un tremplin pour la victoire commune en 2025 “, a précisé l’ancien bras-droit de Laurent Gbagbo.

Avec Abidjan.net

Comments

comments