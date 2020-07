Affi N’guessan se declare candidat pour les presidentielles de 2020 sur Life TV

“On me traite de vendu pourtant le pouvoir laisser libre cours aux dissidents de porter le nom, le logo et les couleurs du FPI. Nulle part cela n’est possible dans un pays qui se veut défenseur de la légalité. Donc les vendus ce n’ est pas moi, mais ceux qui sont dans l’illégalité cautionnée par le pouvoir”

“Faire la politique, c’est aussi discuter avec ceux qui sont au pouvoir. J’accepte aussi que les gens ne soient pas d’accord avec moi et c’est aussi ça la démocratie. Mais ce qui me réjouit aujourd’hui est le fait de voir les gens courir derrière ce que je demandais hier de faire en ce qui concerne le jeu politique, la participation aux élections”





