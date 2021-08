Afghanistan/attaques: le bilan s’alourdit 108 morts dont une dizaine de marines à Kaboul

Les attaques de jeudi à Kaboul dans la capitale afghane ont fait un véritable carnage. Le bilan de ces explosions près de l’aéroport est passé à 108 morts dont 95 Afghans et 13 soldats américains, ont annoncé vendredi des responsables, alors que les vols d’évacuation du pays reprenaient.

Deux kamikazes et des hommes armés ont attaqué des foules d’Afghans affluant vers l’aéroport, transformant une scène de désespoir en une scène d’horreur à la fin d’un pont aérien pour ceux qui fuyaient la prise de contrôle des talibans.

Les explosions sont survenues quelques heures après que des responsables occidentaux ont averti d’une attaque majeure, exhortant les gens à quitter l’aéroport. Mais ce conseil est resté largement ignoré par les Afghans désespérés de fuir le pays au cours des derniers jours d’une évacuation dirigée par les États-Unis avant que les États-Unis ne mettent officiellement fin à leur présence de 20 ans le 31 Août.

Le général américain supervisant l’évacuation a déclaré que les attaques n’empêcheraient pas les États-Unis d’évacuer les Américains et d’autres, et les vols se poursuivaient. Le général Kenneth McKenzie, chef du Commandement central des États-Unis, a déclaré qu’il y avait une grande sécurité à l’aéroport et que des routes alternatives étaient utilisées pour faire entrer les évacués. Environ 5 000 personnes attendaient des vols sur l’aérodrome, a déclaré McKenzie.

M.D

Comments

comments