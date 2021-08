Afghanistan : les Etats-Unis maintiennent les avions au sol pour évacuer l’aérodrome

L’Afghanistan se trouve ce lundi aux mains des talibans après l’effondrement des forces gouvernementales et la fuite à l’étranger du président Ashraf Ghani. Les pays occidentaux organisent l’évacuation de leurs ressortissants depuis Kaboul, selon « Le Parisien ».

30 000 diplomates américains et civils ayant coopéré avec les Etats-Unis à évacuer. 6000 militaires américains sont déployés sur place pour mener à bien les opérations, a indiqué le journal qui ajoute que de son côté, Berlin a identifié 2500 personnes sur place qui pourraient être évacuées, essentiellement des Afghans et leurs familles ayant travaillé avec l’armée allemande. A ce chiffre, s’ajoute une liste de 2000 autres personnes, avocats et défenseurs des droits de l’homme. En comptabilisant leurs familles, leur nombre grimpe à 10 000, a précisé le journal citant Angela Merkel.

La « plus grosse débâcle de l’Otan depuis sa création ». Ce sont les mots d’Armin Laschet, le dirigeant du parti conservateur allemand d’Angela Merkel. « Il est évident que cet engagement de la communauté internationale n’a pas été couronné de succès », a-t-il ajouté devant la presse.

