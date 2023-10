Afghanistan: Un nouveau séisme, de magnitude 6,3 frappe la ville d’Hérat

Un nouveau séisme, de magnitude 6,3 sur l’échelle de Richter, a frappé, dimanche 15 octobre, la ville d’Hérat, au nord-ouest de l’Afghanistan, a indiqué l’institut de géophysique américain (USGS). Un tremblement de terre dévastateur et plusieurs secousses ont déjà frappé cette région au début du mois.

Pas de répit dans le nord-ouest de l’Afghanistan. Cette fois, le séisme s’est produit à 8h06 locales (3h36 TU). L’épicentre se situe à 33 kilomètres de la ville d’Hérat, dans la province du même nom. L’institut de géophysique américain (USGS) a relevé une magnitude de 6,3 avec une réplique une vingtaine de minutes plus tard enregistrée à 5,4 sur l’échelle de Richter.

C’est là, le 7 octobre que des villages entiers ont été détruits dans un tremblement de terre de magnitude 6,3, causant plus de 1 000 morts, le bilan ayant été revu à la baisse, dont à 90% des femmes et des enfants, selon l’Unicef. « Les femmes et les enfants sont souvent à la maison, pour s’occuper des tâches ménagères et des enfants, donc quand une structure s’effondrent, ils sont le plus exposés », a indiqué Siddig Ibrahim, un responsable de l’agence à Hérat, cité par l’AFP. Un autre séisme important, le 11 octobre, dont l’épicentre avait été détecté à environ 30 kilomètres au nord d’Hérat, avait créé la panique dans une population traumatisée et fait au moins un mort et une centaine de blessés. Lire la suite…