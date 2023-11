Africa Investment Forum 2023 : les fonds souverains africains, nouveaux vecteurs du développement

La nouvelle génération des fonds d’investissement souverains dessinent le futur du continent et les Africains doivent plus que jamais être les acteurs de leur développement, a déclaré mercredi 8 novembre 2023 à Marrakech, Mohamed Benchaâboun, directeur général du Fonds Mohammed VI pour l’investissement.

M. Benchaâboun qui est à la tête de ce fonds au capital initial de 1,5 milliard de dollars, s’exprimait au Market Days de l’Africa Investment Forum, la principale plateforme de mobilisation des investissements en Afrique, promue par la Banque africaine de développement et sept partenaires.

L’Afrique compte aujourd’hui une vingtaine de fonds souverains qui sont des véhicules novateurs des financements pour le secteur privé et les projets de développement. Ces fonds visent un « double-impact » liés à la fois à la rentabilité financière mais aussi à la recherche d’l’impact économique, social et environnemental de leurs actions. Ces fonds participent au côté de l’État, au développement durable et à la création d’emplois dans les pays.

« Véritables instruments stratégiques de l’Etat, les fonds souverains qui réussissent ce sont les véhicules qui parlent le langage du secteur privé, tout en œuvrant pour les priorités du secteur public », a déclaré l’ancien ministre de l’Économie et des Finances du Maroc. Le Fonds Mohammed VI pour l’investissement propose des mécanismes de financement innovants aux entreprises marocaines, adaptés à leurs besoins de financement au Maroc et à l’international pour accroître leur compétitivité.

Pour chaque dollar investi par le Fonds, un minimum de 2 dollars doit provenir des investisseurs privés, a indiqué M. Benchaâboun.

Actuellement, le Fonds Mohammed VI pour l’investissement finalise le processus de sélection des sociétés de gestion chargées de gérer des fonds thématiques et sectoriels. Ces fonds sont destinés à offrir aux entreprises marocaines des solutions de financement pour renforcer leurs capacités d’investissement, créer des emplois durables et développer leurs activités sur de nouveaux marchés géographiques. Au total 46 entreprises ont postulé à ces fonds thématiques dont les résultats seront disponibles d’ici à la fin de l’année, a indiqué M. Benchaâboun.

De même, le Fonds a lancé un produit de dette subordonnée, pour compléter son offre de financement en fonds propres, ce qui permettra aux entreprises marocaines de financer leurs projets d’investissement tout en renforçant leurs fonds propres.

Le Fonds développe également des outils innovants pour la préparation des projets d’infrastructures et pour la prise de participations dans ces projets afin d’accélérer le rythme de réalisation des d’infrastructures durables au Maroc.

Le Fonds concrétisera aussi un projet majeur. Il a signé mercredi une lettre d’intention avec la Banque africaine de développement et devrait signer une lettre de mandat de 500 millions d’euros avec la Banque européenne d’investissement.

« Le Maroc est pleinement engagé dans ce type d’investissement », a souligné M. Benchaâboun ajoutant que l’Afrique se doit d’avoir confiance en elle-même et la Banque africaine joue, a-t-il souligné, un rôle spécial à cet égard.