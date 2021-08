Afrique du Sud: Zuma subi une intervention chirurgicale

L’ancien président sud-africain emprisonné Jacob Zuma a subi une chirurgie non spécifiée et reste à l’hôpital avec d’autres opérations prévues, ont déclaré dimanche les autorités pénitentiaires. Zuma, purgeant une peine de 15 mois à la prison d’Est court pour outrage au tribunal, a été envoyé dans un hôpital à l’extérieur pour observation le 6 août, jours avant le début d’un procès pour corruption qu’il a évité jusqu’à présent. “M. Zuma a subi une intervention chirurgicale le samedi 14 août 2021, et d’autres procédures sont prévues pour les prochains jours”, a déclaré le porte-parole de la prison, Singabakho Nxumalo, dans un communiqué. Il n’y avait aucun mot sur une date de libération potentielle pour Zuma, qui a demandé en juillet au plus haut tribunal du pays de revenir sur son incarcération, affirmant que c’était injuste et pourrait le tuer s’il attrapait COVID-19. La semaine dernière, un tribunal de la haute cour a reporté son procès pour corruption au 9 septembre après son hospitalisation. Il n’est pas clair quel état de santé Zuma et son équipe juridique ont reçu l’ordre du juge de produire un rapport médical d’ici le mois d’août. Les procureurs peuvent nommer un médecin de leur choix pour évaluer si Zuma est apte à subir son procès. Zuma, dont l’emprisonnement le mois dernier a déclenché le pillage et les troubles, fait face à des accusations contre la société de défense française Thales (TCFP.PA), coaccusée, pour une affaire de corruption liée aux armes de 2 milliards de dollars qui a conduit à son licenciement en tant que vice-président sud-africain en 2005.

