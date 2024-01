Afrique : les BRICS accueillent deux pays

Deux pays africains ont rejoint les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) ce 1er janvier 2024. Il s’agit de l’Égypte et de l’Éthiopie, qui ont été invités à rejoindre le groupe en août dernier.

En effet, les BRICS constituent un groupe de pays qui ont une influence économique croissante à l’échelle mondiale. Le groupe a pour objectif de renforcer la coopération politique, économique et commerciale entre ses membres, ainsi que de promouvoir leur influence collective sur les affaires mondiales.

À cet effet, l’adhésion de l’Égypte et de l’Éthiopie au groupe, est une étape importante pour ces nations. Elle leur permettra certainement de bénéficier d’un réseau d’échanges renforcé avec les autres membres du groupe. Aussi, cette démarche des deux nouvelles nations pourrait également leur ouvrir de nouvelles opportunités économiques, en favorisant les investissements et les partenariats commerciaux.

Par ailleurs, l’Iran, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, leur invitation à rejoindre les BRICS souligne l’importance croissante de ces pays dans l’économie mondiale. L’adhésion à ce groupe leur permettra de renforcer leur influence régionale et de bénéficier d’un cadre de coopération et de dialogue avec les autres membres des BRICS.