Côte d’Ivoire : la liste des nouveaux préfets nommés le président de la république

Le Président Alassane Ouattara a procédé à la nomination de certains préfets de départements, au titre de l’année 2022.

Article 1: Sont nommés dans les fonctions de Préfet de Département, les membres du Corps Préfectoral ci-après désignés :

DISTRICT AUTONOME DE YAMOUSSOUKRO

DEPARTEMENT D’ATTIEGOUAKRO

Préfet de Département : KOUADIO KOFFI, Matricule, 202 589 C, Hors Grade, 1er échelon

REGION DU BAFING DEPARTEMENT DE KORO

Préfet de Département : AHOULOU ASSAMOI MARC, Matricule, 225 273 C, Hors Grade, 1er échelon

REGION DU BERE DEPARTEMENT DE DIANRA

Préfet de Département : KOFFI AMANI IGNACE DE LOYOLA, Matricule, 265 273 L, Grade I, 3eme échelon

REGION DU BOUNKANI DEPARTEMENT DE TEHINI

Préfet de Département : GNAYORO KOUDOU IGNASSE, Matricule, 266 394 F, Grade I, 3ème échelon

REGION DU CAVALLY

DEPARTEMENT DE BLOLEQUIN

Préfet de Département : GBAGBEU GUEU GILBERT, Matricule, 251 875 A, Grade1, 1er échelon

REGION DES GRANDS-PONTS

DEPARTEMENT DE GRAND-LAHOU

Préfet de Département : DIANE BASSINIMA, Matricule, 242 737 E, Hors Grade, 2ème échelon

REGION DU HAMBOL

DEPARTEMENT DE DABAKALA

Préfet de Département : COULIBALY SIE, Matricule, 245 191 X, Hors Grade, 1er échelon

REGION DE L’INDENIE-DJUABLIN

DEPARTEMENT D’AGNIBILEKROU

Préfet de Département : HAMILTHON N’GUESSAN N’DRE MICHEL, Matricule, 202.561 F, Hors Grade, 1er échelon

REGION DU MORONO

DEPARTEMENT D’ARRAH

Préfet de Département : ANOH ANGORATCHI NOËL, Matricule, 253.379 S, Hors Grade, 1er échelon

REGION DU N’ZI

DEPARTEMENT DE BOCANDA

Préfet de Département : KONAN NEE OHOULO KOUASSI BRA JULIETTE, Matricule, 256.150 L, Hors Grade , 1er échelon

REGION DU PORO

DEPARTEMENT DE SINEMATIALI

Préfet de Département : BOABLE GUY NORBERT, Matricule, 256 165 F, Hors Grade, 1er échelon REGION DU TONPKI

DEPARTEMENT DE ZOUAN-HOUNIEN

Préfet de Département : MOUSSA DAO, Matricule, 265 552 C, Grade 1, 3eme échelon

DEPARTEMENT DE BIANKOUMA

Préfet de Département : SORO FATOGOMA, Matricule, 246 720 M, Hors Grade, 10 échelon

DEPARTEMENT DE DANANE

Préfet de Département : N’GUESSAN KOUAKOU GERMAIN, Matricule, 155 286 U, Hors Grade, 1er échelon

Article 2: Les intéressés auront droit aux indemnités et avantages prévus par les textes en vigueur.

Article 3: Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et le Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, assurent chacun en ce qui le concerne, l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire.



Alassane OUATTARA



Comments

comments