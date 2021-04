Afrique terre de coups d’Etat: de 1952 à 2021 les pays africains concernés

Les coups d’état en Afrique de 1952 en 2021

•1952 : Égypte, Mohammed Naguib renverse Farouk Ier

•1958 : Soudan, Ibrahim Abboud renverse Abdullah Khalil

•1963 : Congo, David Moussaka et Félix Mouzabakani renversent Fulbert Youlou

•1963 : Togo, Emmanuel Bodjollé renverse Sylvanus Olympio

•1965 : Algérie, Houari Boumédiène renverse Ahmed Ben Bella

•1965 : Zaïre, Mobutu Sese Seko renverse Joseph Kasa-Vubu

•1966 : Burkina Faso, Sangoulé Lamizana renverse Maurice Yaméogo

•1966 : Burundi, Michel Micombero renverse Ntare V

•1966 : Centrafrique, Jean Bédel Bokassa renverse David Dacko

•1966 : Nigeria, Johnson Aguiyi-Ironsi renverse Nnamdi Azikiwe

•1966 : Ouganda, Milton Obote renverse Edward Mutesa

•1968 : Mali, Moussa Traoré renverse Modibo Keïta

•1969 : Libye, Mouammar Kadhafi renverse Idris Ier

•1969 : Soudan, Gaafar Nimeiry renverse Ismail al-Azhari

•1971 : Ouganda, Idi Amin Dada renverse Milton Obote

•1973 : Rwanda, Juvénal Habyarimana renverse Grégoire Kayibanda

•1974 : Éthiopie, Aman Andom renverse Hailé Sélassié Ier

•1974 : Éthiopie, Mengistu Haile Mariam renverse Aman Andom

•1974 : Niger, Seyni Kountché renverse Hamani Diori

•1975 : République fédérale islamique des Comores, Saïd Mohamed Jaffar renverse Ahmed Abdallah

•1975 : Nigeria, Yakubu Gowon renverse Johnson Aguiyi-Ironsi

•1975 : Tchad, Noël Milarew Odingar renverse François Tombalbaye

•1976 : Burundi, Jean-Baptiste Bagaza renverse Michel Micombero

•1976 : République fédérale islamique des Comores, Ali Soilih renverse Saïd Mohamed Jaffar

•1977 : Congo, Joachim Yhombi-Opango renverse Marien Ngouabi

•1977 : Éthiopie, Mengistu Haile Mariam renverse Tafari Benti

•1978 : République fédérale islamique des Comores, Said Atthoumani renverse Ali Soilih

•1978 : Mauritanie, Mustafa Ould Salek renverse Moktar Ould Daddah

•1979 : Centrafrique, David Dacko renverse Bokassa Ier

•1979 : Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo renverse Francisco Macías Nguema

•1979 : Tchad, Goukouni Oueddei renverse Félix Malloum

•1979 : Ouganda, Yusufu Lule renverse Idi Amin Dada

•1980 : Burkina Faso, Saye Zerbo renverse Sangoulé Lamizana

•1980 : Guinée-Bissau, João Bernardo Vieira renverse Luis de Almeida Cabral

•1980 : Au Libéria, Samuel Doe renverse William Richard Tolbert

•1981 : Centrafrique, André Kolingba renverse David Dacko

•1982 : Burkina Faso, Jean-Baptiste Ouédraogo renverse Saye Zerbo

•1982 : Tchad, Hissène Habré renverse Goukouni Oueddei

•1983 : Burkina Faso, Thomas Sankara renverse Jean-Baptiste Ouédraogo

•1983 : Nigeria, Muhammadu Buhari renverse Shehu Shagari

•1984 : Guinée, Lansana Conté renverse Louis Lansana Beavogui

•1984 : Mauritanie, Maaouiya Ould Taya renverse Mohamed Khouna Ould Haidalla

•1985 : Ouganda, Basilio Olara Okello renverse Milton Obote

•1985 : Soudan, Swar al-Dahab renverse Gaafar Nimeiry

•1986 : Soudan, Ahmed al-Mirghani renverse Swar al-Dahab

•1987 : Burkina Faso, Blaise Compaoré renverse Thomas Sankara

•1987 : Burundi, Pierre Buyoya renverse Jean-Baptiste Bagaza

•1987 : Tunisie, Zine el-Abidine Ben Ali renverse Habib Bourguiba

•1989 : Soudan, Omar el-Béchir renverse Ahmad al-Mirghani.

•1990 : Libéria, Prince Johnson renverse Samuel Doe

•1991 : Mali, Amadou Toumani Touré renverse Moussa Traoré

•1992 : Algérie, le Haut conseil de securité renverse Chadli Bendjedid

.1994 : la france organise le genocide au rwanda,

•1995 : République fédérale islamique des Comores, Ayouba Combo renverse Said Mohamed Djohar

•1996 : Burundi, Pierre Buyoya renverse Sylvestre Ntibantunganya

•1996 : Niger, Ibrahim Baré Maïnassara renverse Mahamane Ousmane

•1997 : Zaïre/République démocratique du Congo, Laurent Désiré Kabila renverse Mobutu Sese Seko

-1997:Congo bzv ,Sassou Nguesso renverse Pascal Lissouba

•1999 : Union des Comores, Azali Assoumani renverse Tadjidine Ben Said Massounde

•1999 : Côte d’Ivoire, Robert Guéï renverse Henri Konan Bédié

•1999 : Guinée-Bissau, Ansumane Mané renverse João Bernardo Vieira

•1999 : Niger, Daouda Malam Wanké renverse Ibrahim Baré Maïnassara

•2003 : Centrafrique, François Bozizé renverse Ange-Félix Patassé

•2003 : Guinée-Bissau, Verissimo Correia Seabra renverse Kumba Yala

•2005 : Mauritanie, Ely Ould Mohamed Vall renverse Maaouiya Ould Taya

•2008 : Mauritanie, Mohamed Ould Abdel Aziz renverse Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi

•2008 : Guinée, Moussa Dadis Camara s’accapare du pouvoir à la mort de Lansana Conté

•2009 : Madagascar, Andry Rajoelina dénonce et renverse à une vitesse impressionnante le régime de Marc Ravalomanana

-2010 : Niger, Djibrilla Hamidou renverse Tandja Mamadou

-2011: Cote d’Ivoire, Gbagbo renversé par la France/ONU et remis à OUATARA

-2011 : Libye, KADAFI assassiné par l’OTAN et remis le pays aux mains des rebelles.

-2012 : Mali, Amadou Toumani Touré renversé par son l’armée.

-ETC…. TCHAD 🇹🇩 DÉBY REMPLACÉ PAR DÉBY

2021…

Comments

comments