Agression des journalistes à la maison du PDCI : Communiqué de l’Intersyndicale du secteur des médias en CI

L’Intersyndicale du secteur des médias en CI vient d’apprendre avec la plus grande surprise, la bastonnade et le saccage du matériel de travail des journalistes nationaux et internationaux au siège du PDCI à Cocody.

Notre surprise sur ces agressions de nos camarades des médias, découle surtout du fait que cette rencontre qui s’est achevée par cette barbarie moyenâgeuse, se tenait d’ailleurs avec le Ministre en charge de la Réconciliation des Ivoiriens.

L’Intersyndicale du secteur des médias en CI qui a saisi au téléphone quelques uns de nos camarades agressés voudrait inviter le pouvoir public à tout mettre en œuvre pour punir les auteurs de ce recul démocratique, car nous rappelons à toute fin utile aux tenants de l’opposition ivoirienne que la “Sécurité des Journalistes est un enjeu de démocratie” dans une Nation.

Sam Wakouboué

Porte-parole de L’Intersyndicale du secteur des médias en CI

