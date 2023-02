Agriculture: la 6e édition du salon de l’agriculture et des ressources animales (SARA) officiellement lancée

Le Premier ministre, Patrick Achi a procédé, ce jeudi 9 février 2023, à Abidjan, au lancement de la 6e édition du Salon de l’Agriculture et des Ressources Animales (SARA), en présence de plusieurs membres du gouvernement et de l’ambassadrice du Royaume des Pays-Bas, pays invité d’honneur du SARA 2023, organisé autour du thème « l’Agriculture africaine face aux défis des chocs internes et externes : Quelles innovations structurelles pour améliorer les secteurs agricoles et garantir la souveraineté alimentaire de nos pays ? ».

”Avec plus de 22% du PIB et 60 % des emplois durables en 2020, le secteur agricole occupe en effet une place comme nulle autre, dans notre tissu socio-économique national.

Et ce secteur est au cœur de la vision 2030 du Chef de l’État, Alassane Ouattara et des transformations structurelles que nous voulons accomplir pour notre production agricole, notre décollage industriel, nos capacités d’export, comme sources de créations d’emplois nouveaux et de revenus supplémentaires”, a déclaré le Premier Ministre, Patrick Achi.

Le Chef du gouvernement s’est attardé sur les raisons qui ont conduit au choix du royaume des Pays-Bas, en qualité de pays invité d’honneur. ”Ce choix de mettre les Pays-Bas à l’honneur, n’est naturellement pas le fruit du hasard. Les Pays-Bas sont comme chacun sait le 1er partenaire commercial de la Côte d’Ivoire en matière d’exportation de cacao et donc un acteur absolument central de notre présent et de notre futur. Mais plus encore, les Pays-Bas sont une nation agricole d’exception dont le modèle ne peut être qu’une source d’inspiration : ils sont une nation agricole où dominent des exploitations agricoles de type familial, comme en Côte d’Ivoire, mais qui parvient grâce à une productivité et un usage de la technologie, à se classer 2ème exportateur mondial de produits agricoles derrière les Etats-Unis”, a expliqué Patrick Achi.

Le SARA 2023, par son thème consacré à la sécurité alimentaire, a dit le Premier ministre, sera un temps de débats approfondis sur les défis qui structurent le présent et l’avenir des agricultures africaines.

Mais il sera aussi un temps d’action pour inventer ensemble, grâce à la richesse des expertises du monde entier qui se confronteront, les solutions pour faire progresser la sécurité et la souveraineté alimentaire.

Le ministre d’Etat, ministre d l’Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani a rappelé que le SARA est un maillon essentiel dans la réhabilitation et le développement du secteur agricole pour stimuler l’investissement national et international au profit des producteurs nationaux et des autres pays de la sous-région.

A en croire le Ministre d’Etat, le SARA constitue aujourd’hui une véritable vitrine agricole de la sous-région. Il vise, a-t-il poursuivi, essentiellement à promouvoir les productions de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche, de la foresterie, de l’industrie agro-alimentaire etc. ; faire connaître les capacités de productions agricoles et des échanges de la sous-région avec le reste du monde ; initier des partenariats techniques et commerciaux de type Sud-Sud et Nord-Sud ; servir de cadre pour des fora et symposiums sur les thématiques du secteur agricole et de ses activités connexes.

Kobenan Kouassi Adjoumani est revenu sur quelques points qui ont marqué l’édition précédente, le SARA 2019. Ainsi, ce sont 360 000 visiteurs qui ont pris d’assaut les stands d’expositions contre un peu plus de 260 000 en 2015, soit une hausse de 28%. D’une seule conférence prononcée au SARA 2015, 75 conférences ont été organisées sur le thème de l’édition du SARA 2019. L’édition 2019 du SARA s’est tenue sur une superficie de 12,57 ha dont 2 ha couverts, permettant ainsi d’accueillir 786 structures et organisations issues de 17 pays.

La Bourse des projets et les rencontres business to business (B2B) ont permis de signer des accords et conventions dont les montants globaux sont passés de 38 milliards de francs CFA en 2015 à 238 milliards de francs CFA en 2019.

L’édition 2023 du SARA se tiendra au Parc des expositions à Abidjan du 29 septembre au 08 octobre 2023.

