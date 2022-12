Ahoua Don Mello: «Il y a des liens coloniaux qui doivent disparaître»

Il y aura un nouveau sommet Russie-Afrique en 2023 et ce sera en Russie, dit l’Ivoirien Ahoua Don Mello, consultant du patronat russe sur les dossiers africains et représentant pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale des Brics, l’alliance entre la Russie, la Chine, l’Inde, le Brésil et l’Afrique du Sud. Sa parole est rare. Que pense-t-il du groupe Wagner en Centrafrique et au Mali ? AbidjanTv.net a recueilli les propos du ministre Ahoua Don Mello.

“ Du côté de la France, je pense qu’il est bon de prendre conscience que les derniers liens coloniaux doivent sauter. Je pense notamment à la question monétaire, à la question militaire, et puis aussi à la question de l’économie des matières premières. De l’autre côté, vous avez la Russie qui se positionne, mais vous ne verrez jamais les Russes venir imposer une politique à un pays africain. Ça ce n’est pas possible.”

“Le groupe Wagner, c’est ce qu’on appelle dans le jargon moderne des sociétés militaires privées, donc je dirais des Bob Denard modernisés. Il y a plusieurs groupes comme ça en Afrique, que ce soit des groupes américains, que ce soit des groupes français, à travers d’anciens gendarmes, comme Robert Montoya ou Paul Barril. Si le Mali estime que ça peut leur rapporter, eh bien c’est leur droit. Si la Centrafrique estime que ça peut lui rapporter, c’est aussi un droit.”

“Vous savez aujourd’hui en Occident, on cherche à instrumentaliser la question des droits de l’Homme, parce qu’on voit le silence que les Occidentaux observent quand eux-mêmes sont responsables de ces exactions. On voit comment ils montent en épingle… Moi, je me souviens du cas de la Côte d’Ivoire, on a accusé Laurent Gbagbo de tous les maux, et on s’est rendu compte en fin de compte qu’il est innocent.” a déclaré Ahoua Don Mello.

