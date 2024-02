AIDE INTERNATIONALE POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE : 05 ANS D’ACTIONS DANS LE HAUT-SASSANDRA

En 05 ans, cette initiative locale pour le développement communautaire a travaillé sans relâche auprès des populations rurales en vue de leur offrir un mieux-être dans le domaine de la santé, de l’éducation et de l’agriculture. Un bilan positif est dressé par le premier responsable de la structure.

Plus d’un quinquennat d’actions

« Depuis 2018, nos grandes actions se résument en la construction et la réhabilitation d’école primaire de 06 groupes scolaires du primaire dans le département de Daloa. Nous avons contribué à la création de 12 cantines scolaires au niveau du primaire dans le département de Daloa en milieu rural » a fait savoir Blaise N’guessan Koffi.

Pour le spécialiste du développement communautaire, « l’AIDD a également réalisé depuis 2019 l’alphabétisation (fonctionnelle) de 1700 femmes au sein des groupements de femmes dans la région du Haut-Sassandra. Nous avons aussi réalisé le projet de parrainage des élèves de Bodouakro à Daloa avec le soutien de l’ONG Global Humanitaria en Espagne ».

Nos plaidoyers apportent un plus (changement positif) dans tous les différents secteurs d’activités où nous exerçons et en ce qui concerne les partenaires, nous voulons qu’ils mettent l’accent sur le développement rural car nos villages se vident à cause du changement climatique

Notons que la plus grande action mise en œuvre par l’AIDD est la prise en charge communautaire des personnes souffrant des Maladies Tropicale Négligées à Manifestation Cutanée (MTN-MC) dans la région du Haut-Sassandra.

Une journée dédiée à l’action communautaire

« À travers cette journée, la communauté internationale accorde du crédit aux ONG. Nous profitons de cette occasion pour souligner que les ONG jouent un rôle important dans la promotion du développement social de la communauté. Cette journée nous permettra d’être encore plus proche des communautés, surtout les personnes vulnérables » a fait savoir le consultant en développement communautaire.