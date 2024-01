Aïssata Tamba fait une confidence sur sa relation avec Sadio Mané

Aïssata Tamba est devenue populaire du fait de son mariage avec la star du football sénégalais, Sadio Mané. Dans une interview, la jeune fille a indiqué que sa vie allait changer, mais elle restera toujours la même Aïssata Tamba que tout le monde a connu.

L’épouse de Sadio Mané : « Je resterai une personne humble et engagée dans ma foi’’

Le leader de la sélection sénégalaise, Sadio Mané file le parfait amour avec une jeune lycéenne de 18 ans du nom de Aïssata Tamba. Ils se sont mariés dans la pure religion islamique à 5 jours de l’ouverture de la 34ème édition de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire. Il y a eu beaucoup de spéculations sur les réseaux sociaux quant à l’âge de la jeune mariée. Le père de la femme de Sadio Mané est monté au créneau pour apporter des éclaircissements.

Quelques jours après le mariage, Aïssata Tamba a été portée en triomphe dans son établissement à Dakar. La jeune fille qui était une simple anonyme est devenue populaire tout d’un coup en raison de son union avec l’un des joueurs les plus riches au monde. Le train de vie de la mariée va devoir changer considérablement.

Bien que, la native de Casamance a fait savoir dans une interview que sa vie va effectivement changer, mais qu’elle restera toujours la même jeune fille que ses proches et ses amis ont toujours connue. ‘’J’attends avec impatience ma nouvelle vie et je sais qu’elle sera très différente. Mais je ne ressens aucune pression car la renommée et l’argent de Sadio ne me changeront pas. Cela ne m’intéresse pas. Je resterai une personne humble et engagée dans ma foi. Je n’ai pas l’habitude d’avoir autant d’attention sur moi parce que nous sommes une famille très privée. Nous n’aimons pas nous montrer et parler de notre vie personnelle. Je suis une personne très terre-à-terre, c’est comme ça que j’ai été élevé et rien ne sera différent rien que grâce à ce mariage. Mais je suis très honorée d’être maintenant Mme Mané’’, dit-elle. Aïssata Tamba est pieuse et a vécu dans une famille modeste avec environ 30 membres. Après la fin de ses études, elle va rejoindre Sadio Mané en Arabie Saoudite où le joueur évolue dans le club de Al Nassr.