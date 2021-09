Bref

Un extrait du témoignage de l’actrice Akissi Delta

” Quand j’étais petite entre 7 et 8 ans, toutes mes amies et cousines allaient à école sauf moi.

Donc tous les soirs quand mes amies étudiaient, j’allais me mettre près d’elles et quand elles écrivaient avec leur encre j’étais à côté je regardais.

Et un soir le père de l’une d’elles est venu et m’a chassé en me disant :” Ma fille est entrain d’étudier, toi tu ne veux pas aller à l’école ne viens pas la déranger.”

Je suis allée rejoindre ma grand-mère en pleurant. Quand je lui ai expliqué ce qui s’est passé elle m’a dit: ” Toi, école ou pas un jour tu vas devenir quelqu’un “.

Aujourd’hui, tu continue de la suivre.

