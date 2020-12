Alain Gouraud au sujet de la nomination de KKB : “Pourquoi pas Mr Vincent Toh Bi Irié?”

Les réactions suite à la nomination du candidat malheureux à l’élection présidentielle du 31 octobre se multiplient.

En Côte d’Ivoire la nomination de Kouadio Konan Bertin comme ministre de la réconciliation nationale fait déjà polémique sur la toile.Alain Gouraud, internaute ivoirien s’est prononce . Pour lui, l’ex Préfet d’Abidjan serait le mieux placé pour cette mission de réconciliation des ivoiriens.

Franchement, personnellement, je crois que c’est une fausse note de la part de Ouattara.

Pour un domaine aussi sensible et important, le choix de KKB, pour quelqu’un qui songe vraiment à ce que l’unité et la cohésion sociale soient de mise, reste un choix non judicieux.

Il faut le dire tout honnêtement, depuis le processus électoral, KKB, vu sa position, est marginalisé par une bonne partie de la population.

Je crois qu’une personne plus ou moins neutre serait mieux là.

Pourquoi pas Mr Vincent Toh Bi Irié?

Non seulement l’ex préfet d’Abidjan est très apprécié de tous, après sa démission, il a pris son bâton de pélerin et parcourt villages, villes et hameaux pour sensibiliser à la cohésion sociale et à la réconciliation.

De par son profil et actions, c’est l’homme idéal pour occuper ce ministère s’il n’est au ministère de l’administration territoriale.

Si la réconciliation nous tient tous à cœur, il serait judicieux qu’une personne qui s’y connait prenne la tête de ce ministère.

KkB a juste été nommé pour le contenter pour son engagement pour les présidentielles et non pas conviction.

Laissons nos égos et émotions partisanes de côté et pensons effectivement RÉCONCILIATION.”

Sapel MONE

Comments

comments