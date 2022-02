Alassane Ouattara, à Addis-Abeba, à la cérémonie d’ouverture du 35e Sommet ordinaire des chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a pris part, ce samedi 5 février 2022, à Addis-Abeba, à la cérémonie d’ouverture du 35e Sommet ordinaire des chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine, axé sur le « renforcement de la résilience en nutrition sur le continent africain : accélérer le développement du capital humain, social et économique ».

Les Chefs d’État et de Gouvernement aborderont, au cours de leurs travaux, les questions de paix et de sécurité, la riposte contre la pandémie de COVID-19, la relance économique, le développement et l’intégration du continent africain.

Les sujets liés à la gouvernance, aux changements climatiques, à la sécurité alimentaire et aux projets d’instrument juridique seront également évoqués au cours de ce Sommet, qui a vu le Président Macky SALL succéder au Président Félix TSHISEKEDI à la tête de l’Organisation continentale.

Comments

comments