“Nous avons été déçus par le match des Éléphants hier, mais ce n’est que partie remise. Nous avons une jeune équipe, qui va s’améliorer au fil des années.

Je voudrais donc dire aux Ivoiriens de ne pas se décourager. Comme le Président Houphouët nous le disait toujours, « Découragement n’est pas Ivoirien ».

Nous avons déjà remporté la CAN deux fois, en 1992 et en 2015. Et je suis sûr que nous la remporterons une troisième fois, très bientôt. #CAN2023”, écrit le Président ivoirien.