Alassane Ouattara aux Eléphants : « Tout le pays est derrière vous »

Le président Alassane Ouattara a adressé un message de soutien aux Eléphants avant le match contre la Guinée-équatoriale, comptant pour la dernière journée des phases de groupe de la CAN 2023.

Dos au mur, la Côte d’Ivoire doit réagir. Les Eléphants ont rendez-vous avec l’histoire. À quelques heures du match décisif contre le Nzalang Nacional de la Guinée, les joueurs ivoiriens ont reçu le soutien du président Alassane Ouattara. « Allez les Éléphants ! Tout le pays est derrière vous », a écrit le Chef de l’Etat sur les réseaux sociaux.

Le public sportif ivoirien attend avec impatience la victoire contre la Guinée-équatoriale pour valider la qualification pour le second tour de la CAN 2023. Devant des milliers de supporters au stade Alassane Ouattara, les poulains de Jean-Louis Gasset seront poussés à la victoire. Le retour dans le groupe de Sébastien Haller et de Simon Adingra va également aider la sélection ivoirienne dans ce match à enjeu.