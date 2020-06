Alassane OUATTARA candidat à un 3eme mandat, Lactualité qui circule selon la lettre du continent

C’est une révélation fracassante du Journal confidentiel La Lettre du Continent .

Le journaliste Antoine Glaser évoque une conversation téléphonique récente entre Emmanuel Macron et Ouattara qui ont discuté du récent rebondissement intervenu à la CPI avec la libération totale du président GBAGBO.

Le chef d’ état ivoirien a convaincu son homologue français de la nécessité de briguer un troisième mandat pour contrecarrer la toute puissante alliance entre le PDCI et le FPI qui sème de profondes inquiétudes au parti présidentiel . Or Amadou Gon COULIBALY qu’il a désigné en Mars comme son poulain pour lui succéder est désormais écarté à cause de son état de santé critique. Ce dernier est encore hospitalisé à Paris après le violent choc cardiaque survenu le 2 mai et qui l’a contraint à s’absenter du pays depuis bientôt un mois.

En outre, les dernieres informations sont peu rassurantes. Après la pose d’un stent sur ses artères coronaires, il est retourné à la Pitié Salpetriere pour être admis au service de rythmologie pour l’installation d ‘un défibrillateur automatique pour réguler l’activité électrique de son coeur .

Tous ces nouveaux éléments ont poussé le président Macron à accorder son aval à une annonce d’un troisième mandat d’ Alassane OUATTARA. Celle ci devrait intervenir avant le retour du président GBAGBO prévu début Juillet. En somme , l’ actualité politique Ivoirienne promet d être électrique à 5 mois de du scrutin présidentiel.

SOURCE : LA LETTRE DU CONTINENT

