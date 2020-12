Le Président ALASSANE OUATTARA « Sans Paix, rien n’est possible. Afin que chaque Ivoirienne et chaq​ue Ivoirien puisse planifier sereinement son avenir, le programme 2021-2025 « une Côte d’Ivoire Solidaire » consolidera la paix et la sécurité et renforcera la cohésion sociale. »

Comments

comments