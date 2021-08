Alerte Ebola : 2 nouveaux cas suspects annoncés, voici les lieux où ils se trouvent

Quelle est le point de la situation épidémiologie de la maladie à virus Ebola dont le premier cas confirmé en Côte d’Ivoire a été annoncé le samedi 14 août 2021 par les autorités sanitaires ivoiriennes?Selon un rapport de l’Organisation mondiale de la santé (Oms-N°001 du 17 août 2021) que Linfodrome.ci a pu consulter, on note 2 nouveaux cas suspects sans lien connu avec le cas confirmé. « Les échantillons sont en cours d’analyse avec l’Institut pasteur de Côte d’Ivoire », souligne le rapport. Qui mentionne la présence d’un cas au Centre hospitalier universitaire (Chu) de Bouaké et un autre au Chu de Treichville. Pis, « 6 personnes qui ont été en contact avec ces malades sont en quarantaine au Vitib, à Grand Bassam », ajoute notre source.La Côte d’Ivoire enregistre un cas confirmé de malade du virus Ebola et 0 décès.

